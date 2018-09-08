Дежурную авиацию и ПВО проверили без предупреждения: видео

Вчера, 7 сентября, была проведена внезапная проверка дежурных сил авиации сил противовоздушной обороны, которые прикрывают важные объекты. Об этом сообщили в штабе операции объединенных сил.
Во время проверки отработали вопросы наведения штурмовой авиации и вертолетов армейской авиации на наземные и морские цели.
Результаты проверки показали, что дежурные силы готовы к действиям и подразделения готовы отражать воздушное нападение.
3 сентября 2018 года во Львовской области начались международные военные учения Rapid Trident-2018.