Дежурную авиацию и ПВО проверили без предупреждения: видео

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Силы авиации и противовоздушной обороны сил операции объединенных сил проверили, насколько они готовы действовать и отражать атаки

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Вчера, 7 сентября, была проведена внезапная проверка дежурных сил авиации сил противовоздушной обороны, которые прикрывают важные объекты. Об этом сообщили в штабе операции объединенных сил. 

Во время проверки отработали вопросы наведения штурмовой авиации и вертолетов армейской авиации на наземные и морские цели. 

Результаты проверки показали, что дежурные силы готовы к действиям и подразделения готовы отражать воздушное нападение. 

3 сентября 2018 года во Львовской области начались международные военные учения Rapid Trident-2018.

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Теги: оос, пво, учения, авиация
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