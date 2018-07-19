"Деньги нам не платили": в Донбассе задержали женщину-боевика

Задержанная разочаровалась в идеях "русского мира" и сотрудничает сейчас со следствием

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Военная контрразведка объединенных сил разоблачила и задержала женщину- боевика террористической организации ДНР . Об этом сообщает пресс-центр штаба операции объединенных сил в Facebook.

Террористка скрывалась от правосудия на подконтрольной Украине территории.

"43-летняя жительница Славянска в 2014 году, под влиянием пророссийской пропаганды, вместе с мужем добровольно присоединилась к "ополчению Новороссии" и под руководством боевиков, один из которых имел позывной "Хмель", осуществляла фильтрационные мероприятия в Славянске и Краматорске, выявляла патриотически настроенных граждан Украины и доставляла их в комендатуру ДНР», - отмечается в сообщении.

Спустя время, разочаровавшись в идеях так называемого русского мира, она самовольно оставила службу.

"Деньги за дежурства (на блокпостах, - ред.), мне не платили", - сказала задержанная.

Открыто уголовное производство. Объявлено о подозрении в совершении преступления по ст. 260 Уголовного кодекса (создание не предусмотренных законом военизированных или военных формирований). Задержанная сотрудничает со следствием.

4 июня 2018 года сотрудники Службы безопасности Украины, привлеченные к операции объединенных сил, задержали в Донецкой области пророссийского наемника.