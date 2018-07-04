Десант врага на побережье Азовского моря уничтожен: видео учений

Украинские экипажи на танках Т-64Б и бронемашинах разбили условного противника, который пытался высадиться на морском побережье

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Вчера, 3 июля, в районе проведения операции объединенных сил прошли учения танкистов и экипажей бронемашин с боевыми стрельбами: бойцы противостояли попыткам "противника" захватить с моря участок побережья в Приазовье. Об этом сообщила пресс-служба штаба ООС.

Военнослужащие упражнялись в мастерстве на танках Т-64Б и БМП-1.

По легенде учений, оккупанты пытались высадить десант на побережье Азовского моря, в результате чего танковую роту и механизированный взвод ВСУ подняли "по тревоге".

Силы ООС, как лаконично уточнили в штабе, "уничтожили противника". Часть мишеней были надводными.

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В Украине есть пять танковых бригад - 17-я (Кривой Рог), 1-я (Северская), 3-я (Ярмолинцы), а также 5-я с 14-й, один полк - 300-й учебный (Десна), и около десятка батальонов.

Видео: штаб ООС