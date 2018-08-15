Дроны громят позиции боевиков в Донбассе: видео

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Результат удара беспилотника - ранение четырех боевиков и выведенная из строя техника

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Руководитель движения Украинская добровольческая армия (УДА), депутат Дмитрий Ярош опубликовал в своем Facebook видео, на котором беспилотный бомбардировщик УДА поражает цели боевиков.

Результат удара беспилотника, по словам Яроша, - ранение четырех боевиков и выведенная из строя техника.

"Даст Бог, в ближайшее время беспилотная бомбардировочная авиация УДА выйдет на другой - более высокий уровень. Работаем над этим…" – написал депутат.

В апреле бойцы отряда УДА показали, как используют беспилотники для огневого поражения противника на укрепленных позиціях под Донецком.

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Теги: боевики, дрон, дмитрий ярош, уда, беспилотник
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