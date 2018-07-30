ДТП в Киеве: пьяный разбил 7 машин и уснул в авто полиции - видео

Тест на драгере показал 2,92 промилле алкоголя в крови виновника аварии

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В Киеве недалеко от торгово-развлекательного центра Dream Town поздно вечером в воскресенье, 29 июля, произошла масштабная авария, виновником которой стал нетрезвый водитель. Об этом сообщает Информатор.

Согласно сообщению, инцидент произошел около 22:20 на Оболонском проспекте.

По словам полицейских, водитель Honda Accord двигался по проспекту в сторону станции метро Оболонь и врезался в припаркованный у обочины автомобиль Skoda Octavia. От удара Honda отбросило в едущий в соседней полосе Volkswagen Passat, после чего обе машины влетели на парковку ТРЦ Dream Town, где столкнулись еще с четырьмя припаркованными авто.

Отмечается, что водитель Honda был в состоянии сильного алкогольного опьянения и пытался скрыться с места происшествия, но его задержали местные жители еще до приезда полиции. У него при себе не оказалось водительского удостоверения. Мужчина прошел тест на драгере, который показал 2,92 промилле алкоголя в крови.

Виновник ДТП (фото - скриншот с видео)

Всего в аварии повреждения получили семь машин: Honda Accord, Skoda Octavia, Volkswagen Passat и стоявшие на парковке Peugeot 605, Ford Focus, Chevrolet Aveo и Skoda Octavia.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Также сказано, что виновник ДТП уснул в машине патрульной полиции. Когда проснулся, то рассказал, что авария случилась якобы из-за того, что дорогу перебегали дети и он уходил от столкновения. Однако очевидцы утверждают, что в момент аварии поблизости детей не было.

Автомобиль Honda Accord был с европейской регистрацией.

На месте работали два экипажа патрульных и карета скорой помощи.

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