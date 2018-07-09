Экс-майора ВСУ осудили за госизмену и посадили на 14 лет: видео

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Он работал на спецслужбы РФ

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Бывшего заместителя военного комиссара ВСУ, который работал на спецслужбы РФ, приговорили к 14 годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Сотрудники военной контрразведки СБУ установили, что майор запаса ВСУ с началом российской агрессии в 2014 году переехал на постоянное место жительства в РФ. Там он был завербован кадровым сотрудником российской военной разведки и получил задание вернуться в Украину для вербовки военнослужащего ВСУ.

Он должен был организовать сбор и передачу военной разведке РФ являющуюся гостайной информацию о мобилизации сил АТО в Донецкой области, собрать данные о перечне, структуре и дислокации подразделений ВСУ, которые выполняют задачи в районе Мариуполя, состоянии боевой и мобилизационной готовности войск оперативного командования "Запад".

Экс-майор попытался завербовать одного из офицеров.

Оперативники спецслужбы задержали бывшего заместителя военного комиссара в октябре 2016 года в поселке Гоща Ровенской при попытке получить от украинского военнослужащего за денежное вознаграждение секретные документы по боевой и мобилизационной готовности войск ОК "Запад".

Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.111 УК, и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет, а также лишил воинского звания "майор". Приговор вступил в законную силу.

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Теги: госизмена, сбу, шпионаж
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