Грузовик вез на капоте инспектора Укртрансбезпеки: видео

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Инспектор сам позвонил в полицию, двигаясь на капота автомобиля

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В Черновицкой области на линию "102" поступило сообщение от инспектора Укртрансбезпеки о том, что неизвестный мужчина на грузовике сбил его и движется с ним на капоте. Об этом сообщает Киев Оперативный в Facebook.

В пресс-службе патрульной полиции Черновицкой области корреспонденту LIGA.net рассказали, что вызов на 102 поступил от самого инспектора. Он сообщил, что движется на капоте автомобиля. Там также подтвердили информацию о том, что водитель довез инспектора до ближайшей АЗС и убежал. Однако его догнали патрульные, составили два админпротокола и отобрали права.

"Говорить о том, что инспектора сбили, преждевременно" – сказала пресс-секретарь патрульной полиции области Юлия Долиба.

Местное издание Платинова Буковина поясняет, что инспектор планировал осуществить взвешивание грузовика. Водитель на это якобы не согласился. Сотрудник Укртрансбезпеки попытался остановить автомобиль, но водитель продолжил движение, пытаясь наехать на него, говорится в сообщении. Якобы таким образом инспектор оказался на капоте фуры.

Внимание, на видео присутствует нецензурная лексика!

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Теги: Укртрансбезпека, грузовик, черновцы, инспектор
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