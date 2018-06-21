Бывший боевик рассказал о российских наемниках в Донбассе: видео

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Российские войска размещаются в так называемом втором эшелоне от линии соприкосновения во временно оккупированном Донбассе, сказал бывший террорист

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Сотрудники управления Службы безопасности Украины в Харьковской области разоблачили бывшего боевика террористической организации ЛНР, который дал показания присутствия российских военных на временно оккупированных территориях Донбасса. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что харьковчанин в апреле 2017 года присоединился к боевикам. Он проходил "службу" в одном из террористических батальонов на территории захваченного гибридными войсками РФ Алчевска в должности механика-водителя БМП и принимал участие в военных действиях вблизи линии разграничения.

"В июне 2018 году боевик решил покинуть ряды террористов из-за давления с их стороны, и вернулся в Харьковскую область", - отметили в пресс-службе.

Сотрудники СБУ установили и задержали бывшего боевика. По его словам, российские войска размещаются в так называемом втором эшелоне от линии соприкосновения и оказывают огневую поддержку из тяжелого вооружения по позициям украинских военных.

Он добавил, что российские офицеры выполняют функции "наблюдателей" за деятельностью подразделений террористов.

По его словам, основным мотивом вступления в ряды террористов для большинства является материальная выгода.

Боевики укомплектованы только на 50%. "Когда люди туда приходят, они спешно оттуда уходят в бега, порой даже не дослужив до конца…Очень мало желающих. Им хотелось бы вернуться обратно (в Украину, - ред.), потому что они посмотрели – России они там некому не нужны", - сказал задержанный.

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Открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

21 июня в словацком городе Кошице местные правоохранители задержали украинца, подозреваемого в терроризме и других тяжких преступлениях

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Теги: российские наемники, бывший боевик
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