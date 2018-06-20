Инцидент с пограничниками и стрельбой: появилось видео

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:

Отряд пограничников применил оружие против предполажительно людей, предположительно, перевозивших контрабанду

Реклама
Реклама

Видео содержит нецензурную лексику

Обнародована видеозапись конфликта, который поизошел между пограничным отрядом в Черновицкой области и группой местных жителей, предположительно перевозивших контрабанду сигарет во вторник, 19 июня, передает ТСН.

Военные применили оружие, один правонарушитель из нарушителей ранен в ногу.

Кульминация конфликта между сторонами записана на 12-минутном видео, в котором присутствует словесная перепалка.

На записи пограничники совершают предупредительные выстрелы в воздух, а затем – по ногам одного из участников конфликта.

Со стороны пограничного отряда слышны обвинения в адрес группы мужчин в агрессии, которые в свою очередь требуют предъявить документы и заявляют о незаконном пребыванием пограничников на территории села.

Ранее сегодня, 20 июня, в ГПСУ сообщила, что во время преследования нарушителей границы в Сторожинецком районе Черновицкой области 20 неизвестных напали на пограничный наряд. 

Читайте также
Спасти журналиста Бабченко: хроника спецоперации СБУ 30.05.2018Тема дня. Что заставило 19-летнюю студентку покончить с собой 19.02.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: пограничники, нападение, стрельба, черновецкая область
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Инцидент с пограничниками и стрельбой: появилось видео
Инцидент с пограничниками и стрельбой: появилось видео
В Харькове заместителя Кернеса бросили в мусорный бак - видео
В Харькове заместителя Кернеса бросили в мусорный бак - видео
Обнародовано видео, как двое мужчин подорвались в прямом эфире
Обнародовано видео, как двое мужчин подорвались в прямом эфире
Транспорт Кто вошел в набсовет Укрзалізниці
Candy Industry 2018: Roshen опустилась, АВК поднялась
Продовольствие Candy Industry 2018: Roshen опустилась, АВК поднялась
В ЕС хотят усложнить строительство Северного потока-2
ТЭК В ЕС хотят усложнить строительство Северного потока-2
Реклама
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
Инцидент с пограничниками и стрельбой: появилось видео
Инцидент с пограничниками и стрельбой: появилось видео
В киевском метро появятся правила от Facebook-персонажа Гуся
В киевском метро появятся правила от Facebook-персонажа Гуся 15:07
В Броварах загорелась пятиэтажка, жильцов эвакуируют: фото, видео
В Броварах загорелась пятиэтажка, жильцов эвакуируют: фото, видео 14:03
В Харькове заместителя Кернеса бросили в мусорный бак - видео
В Харькове заместителя Кернеса бросили в мусорный бак - видео 12:22
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 