Инцидент с пограничниками и стрельбой: появилось видео

Обнародована видеозапись конфликта, который поизошел между пограничным отрядом в Черновицкой области и группой местных жителей, предположительно перевозивших контрабанду сигарет во вторник, 19 июня, передает ТСН .

Военные применили оружие, один правонарушитель из нарушителей ранен в ногу.

Кульминация конфликта между сторонами записана на 12-минутном видео, в котором присутствует словесная перепалка.

На записи пограничники совершают предупредительные выстрелы в воздух, а затем – по ногам одного из участников конфликта.

Со стороны пограничного отряда слышны обвинения в адрес группы мужчин в агрессии, которые в свою очередь требуют предъявить документы и заявляют о незаконном пребыванием пограничников на территории села.