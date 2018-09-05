Как хорошая оптика помогает военным бить врага в Донбассе: видео

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Военнослужащим ООС для мониторинга ситуации на освобожденных от оккупантов участках у линии разграничения нужны камеры наблюдения, пишут волонтеры

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Волонтеры показали, как "простые технические решения помогают нашим военным идеально видеть врага и вести прицельный огонь по российским наемникам" в Донбассе. Соответствующее видео было опубликовано на Facebook-странице благотворительного фонда помощи бойцам операции объединенных сил Повернись живим.

"В свою очередь, мы имеем возможность видеть, как все происходит на востоке страны и понимать, какой изнурительным трудом добываются небольшие, но стратегические победы", - прокомментировали они запись.

На видео заметно, как военные на зуме наблюдают за перемещениями группы боевиков гибридной российской армии, после чего по различным точкам в той зоне наносятся огневые удары.

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По словам волонтеров, есть необходимость в оперативном обеспечении камерами наблюдения "новых, освобожденных от оккупантов" участков линии разграничения в Донбассе.

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Теги: война в донбассе, видео, артиллерия, позиции, камера, повернись живим
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