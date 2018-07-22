Канадскому министру показали в Донбассе нарушение режима тишины

Командующий объединенных сил Сергей Наев в воскресенье встретился в Донецкой области с делегацией Канады во главе с министром международного развития

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Командующий объединенных сил Сергей Наев в воскресенье встретился в Донецкой области с делегацией Канады во главе с министром международного развития и франкофонии Мари-Клод Бибо. Об сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Канадской делегации были представлены видеозаписи с камер наблюдения, которые фиксировали нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.

Наев поблагодарил Бибо за поддержку и солидарность с народом Украины в борьбе против российского агрессора.

Также командующий ООС "подробно проанализировал военные, экономические и политические аспекты, необходимые для эффективного урегулирования ситуации по безопасности в регионе, основательно и откровенно ответил на все вопросы канадской стороны".

17 июля заместителем начальника штаба обороны Канады назначен этнический украинец, генерал-лейтенант Пола (Павел) Винник.