Мэр Дрогобыча в горсовете избил местного жителя: видео

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Во время общения мэр назвал одного из своих оппонентов "лжецом и подлецом". Мужчина ответил ему тем же, после чего получил удар в лицо

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Мэр Дрогобыча Львовской области Тарас Кучма в здании горсовета избил местного жителя. Об этом свидетельствует видеозапись, опубликованная на YouTube.

Как сообщают местные СМИ, несколько жителей города пришли к мэру, чтобы высказать претензии к ситуации с вывозом мусора.

Во время общения мэр назвал одного из своих оппонентов "лжецом и подлецом". Мужчина ответил ему тем же, после чего получил удар в лицо.

"Еще раз кто-то назовет меня вором и лжецом, сразу буду наказывать, на месте", - сказал Кучма.

В ночь на 13 мая в одном из киевских ресторанных комплексов неизвестные, которые представились сотрудниками "органов", избили старшего сына народного депутата от Оппозиционного блока Нестора Шуфрича Александра и его друзей. 

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Теги: драка, избиение, мусор, дрогобыч, тарас кучма
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