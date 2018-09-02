Молдаванин из РФ вез в багажнике нелегала с подгузниками - видео

Пограничники задержали водителя автомобиля, который перевозил в багажнике нелегала, прикрытого стиральной машиной и упаковками с подгузниками

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В субботу, 1 сентября, в пункте пропуска Бачевск пограничники Сумского отряда задержали гражданина Молдовы, который пытался незаконно ввезти в Украину из России в багажнике автомобиля человека, которому запрещен въезд. Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Согласно сообщению, при осмотре автомобиля Volvo с российской регистрацией в багажнике обнаружили пассажира-нелегала, который находился между задним сиденьем и стиральной машинкой и был прикрыт личными вещами.

Пограничники выяснили, что мужчина накануне уже пытался пересечь российско-украинскую границу в этом же пункте пропуска, но его не пропустили и вернули в РФ, поскольку ему запрещен въезд в Украину сроком на три года.

Также сказано, что за неисполнение решения о запрете въезда в Украину и за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины против 33-летнего иностранца составлены административные протоколы и решается вопрос о продлении запрета въезда в страну сроком на 10 лет.

Против 35-летнего водителя открыли уголовное дело по статье за незаконную переправку лиц через госграницу, его пограничники передали Нацполиции.

30 августа сообщалось, что в итальянских тюрьмах сейчас находятся 108 граждан Украины, которых обвиняют в нелегальных перевозках мигрантов.