Над Бердянским пляжем пронесся мощный торнадо: видео

Смерч прошел в 1 километре от аквапарка

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Над Бердянским заливом в километре от аквапарка пронесся торнадо. Отдыхающие наблюдали необычное и опасное природное явление 16 июля, сообщает Вместе.

Смерч имел большие размеры, чем предыдущие торнадо. Его возникновению предшествовало значительное ухудшение погоды. Очевидцы отмечают, что воронка смерча была довольно большой.

Торнадо в Запорожской области этим летом фиксируют уже не в первый раз. Ранее смерч проносился над запорожскими курортами, однако его размеры и сила не вызывали серьезных опасений.

Ранее в Одесской области мощный смерч подбросил 14-летнего подростка в воздух. Мальчика сначала подбросило вверх, а потом ударило об асфальт. Он получил травмы лица.