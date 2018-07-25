Над Черным морем пронесся необычный двойной смерч - видео

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Один из смерчей находился всего лишь в 500 метрах от мужчин, которые снимали видео с моря

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Над Черным морем рядом с российским городом Геленджик (Краснодарский край) пронесся необычный двойной смерч. Видео опубликовано в Instagram.

Один из смерчей находился всего лишь в 500 метрах от мужчин, которые снимали видео с моря.

Черный и белый вихри появились далеко от берега и слились в единый воздушно-водяной смерч. Над водой они продержались около 30 минут, после чего растворилась в тумане и рассеялась. Смерчи не достигли береговой зоны. 

В результате бушующей стихии никто не пострадал. 

11 июля сообщалось, что в селе Маяки Одесской области мощный смерч подбросил 14-летнего подростка в воздух.

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Теги: черное море, море, смерч, геленджик, краснодарский край
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