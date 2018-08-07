Над Днепром поднялось ядовитое облако азотной кислоты: фото,видео

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В Днепропетровской области произошла утечка азотной кислоты, спасатели ликвидируют вещество

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В Петриковском районе на трассе Днепр-Кобеляки-Решетиловка (Р-52) произошла утечка азотной кислоты. Опасное вещество вытекло из автоцистерны во время транспортировки, сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

Утечка произошла 7 августа в 14:02. Предварительно, во время перевозки около 8 тонн азотной кислоты цистерна начала протекать. 

Фото: Информатор

На место происшествия прибыли сотрудники ГСЧС, утечку кислоты удалось прекратить в 16:00. Пожарно-спасательные бригады сделали водный занавес для осаждения паров.

Информации о пострадавших не поступало, ближайший населенный пункт находится в трех километрах от места аварии. Спасатели решают вопрос о доставке на место аварии нейтрализующего вещества. Правоохранители выясняют подробности происшествия. Движение на участке временно ограничено.

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19 июля в центре Нью-Йорка на Манхеттене в результате взрыва посреди 5-ой авеню возник провал, из которого валит парСпасатели срочно эвакуировали жителей близлежащих домов. Причиной происшествия стал взрыв паровой трубы из-за утечки пара под высоким давлением.

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Теги: пожар, днепр, утечка, опасное вещество, азотная кислота
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