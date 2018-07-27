Найем гнался за подозреваемым: появилось новое видео нападения

На ролике видны, предположительно, нардеп и два подозреваемых в его избиении - Магомед-Амин Саитов и Умолт Темербулатов

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Спустя почти три месяца после инцидента появилась новая видеозапись с камеры наблюдения, где видно нападение 30 апреля на нардепа Мустафу Найема. Ролик выложила в сеть Украинская правда.

На записи видно, как мужчина в красной рубашке - похожий на одного из подозреваемых Умолта Темербулатова - гонится за мужчиной в белом (этот, соответственно, похож на Найема).

Оба выбегают на дорогу, где "краснорубашечный" бросается на депутата - оба падают.

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Сразу же после этого мужчина в красном вскакивает и убегает, а мужчина в белом пытается его догнать.

Также на записи зафиксирован третий мужчина, который похож на главного подозреваемого Магомед-Амина Саитова: он какое-то время говорит по телефону и наблюдает за инцидентом, после чего также убегает.

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30 апреля 2018 года в Киеве группа мужчин избила Найема, сломав ему челюсть. По словам депутата, инциденту предшествовала его перепалка: он принципиально не уступил им дорогу на автомобиле у Бессарабского рынка. Троим инкриминируют "хулиганство", беглецу - "умышленное телесное повреждение средней тяжести".

Украина ждала экстрадиции Саитова, но в ней было отказано. Вчера, 26 июля, суд в Киеве отпустил его под личное обязательство.