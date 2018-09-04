Оккупанты в Крыму похитили обругавшую их за сына женщину: видео

Сын Заремы Куламетовой участвовал в серии одиночных пикетов против преследований крымских татар на полуострове

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Сегодня, 4 сентября, около 09:00 утра силовики российского оккупационно-репрессивного режима похитили жительницу города Старый Крым Зарему Куламетову, которая была в парке на общественных работах, и увезли в неизвестном направлении. Об этом инциденте сообщила Facebook-группа Крымская солидарность.

Как видно на записи, силовики ФСБ России были на УАЗ "Патриот" и белой "Газели".

Люди сообщают об автозаках на въезде в Старый Крым и оцеплении прилегающих к месту похищения улиц.

В конце января 2018 года оккупанты пришли с обыском в дом ее сына - Гирая Куламетова, который был участником прошлогодних одиночных пикетов против преследований мусульман на полуострове. Его забрали, после чего родные не могли разыскать похищенного несколько часов. Во время поисков Зарема Куламетова "эмоционально высказалась в адрес силовиков и оказалась под их пристальным вниманием", пишет Крымская солидарность.

Уже 24 февраля оккупанты открыли против нее "уголовное дело" за "оскорбление представителя власти", а 23 апреля приговорили к 250 ч работ и штрафу 20 тысяч рублей.

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РФ оккупировала АР Крым в 2014 году. Верховная Рада объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации полуострова Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия Кремля. Против РФ были введены персональные и секторальные санкции.