ООН назвала шесть пунктов о кризисной ситуации в Донбассе: видео

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Для актуальной помощи самым уязвимым из украинцев, пострадавших в результате войны на востоке, в ООН призывают срочно собрать $187 млн

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Необъявленная российско-украинская война продолжается пятый год, и в связи с этим миллионы людей на востоке Украины вынуждены порой делать невозможный выбор, чтобы выжить. Об этом речь идет в ролике Управления по координации гуманитарных вопросов в ООН, посвященном гуманитарному кризису на временно оккупированной Россией территории Донбасса.

По данным этого органа ООН, около 3,4 млн украинцев остро нуждаются в помощи и защите в сложившейся ситуации.

"Однако гуманитарный запрос по состоянию на 2018 год катастрофически недополучает финансирования. Помогите нам помогать людям Украины, которых затронул конфликт", - говорится в ролике с хэштегами #InvestInHumanity и #UkraineNotForgotten.

В ООН не указывают причин такого положения дел в Донбассе - российскую вооруженную агрессию, а называют происходящее "конфликтом на востоке Украины".

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ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке России часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся РФ, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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Теги: ООН, война в донбассе, переселенцы, мины, ролик
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