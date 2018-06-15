ООН назвала шесть пунктов о кризисной ситуации в Донбассе: видео

Для актуальной помощи самым уязвимым из украинцев, пострадавших в результате войны на востоке, в ООН призывают срочно собрать $187 млн

Реклама

Реклама

Необъявленная российско-украинская война продолжается пятый год, и в связи с этим миллионы людей на востоке Украины вынуждены порой делать невозможный выбор, чтобы выжить. Об этом речь идет в ролике Управления по координации гуманитарных вопросов в ООН, посвященном гуманитарному кризису на временно оккупированной Россией территории Донбасса.

По данным этого органа ООН, около 3,4 млн украинцев остро нуждаются в помощи и защите в сложившейся ситуации.

"Однако гуманитарный запрос по состоянию на 2018 год катастрофически недополучает финансирования. Помогите нам помогать людям Украины, которых затронул конфликт", - говорится в ролике с хэштегами #InvestInHumanity и #UkraineNotForgotten.

В ООН не указывают причин такого положения дел в Донбассе - российскую вооруженную агрессию, а называют происходящее "конфликтом на востоке Украины".

Читайте также: Хроника войны России против Украины: последние события в Донбассе

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке России часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся РФ, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.