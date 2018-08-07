"Показушно проходили намазы": под Крымское перебросили кадыровцев

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Военные ожидают очередного обострения между "хлебным" и школьным" перемирием

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В районе Крымского отмечалось обострение ситуации, которая связана с ротацией боевиков. Об этом сообщает 5 канал.

"Громко включали молебен, то есть, я так понимаю, что в составе у них там были мусульмане, предполагаем, что кадыровцы, потому что очень громко все это было, и достаточно показушно проходили их намазы (каноническая молитва, - ред.). Сразу после намаза активно начинали обстреливать", - отметил военнослужащий Андрей.

Военные ожидают очередного обострения между "хлебным" и школьным" перемирием, поэтому укрепляют свои позиции в Донбассе.

На днях ВСУ отбили атаку боевиков, которые хотели их вытеснить с позиций в районе Крымского.

В пресс-центре штаба операции объединенных сил сегодня не стали комментировать LIGA.net информацию о переброске кадыровцев.

"Нет таких данных. Обострение в Крымском было позавчера, когда они сделали вылазку и погибли двое военных", - отметили в пресс-центре.

По данным ООС, ситуация абсолютно контролируемая, обострение отмечается сегодня на горловском и светлодарском направлении.

Боевики начали операцию "Визит" в Донбассе.

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Теги: ВСУ, война в донбассе, Крымское, кадыровцы
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