Пропагандиста из РФ побили во время эфира из Донецка: видео

Пропагандист Семен Пегов назвал нападение "провокацией неадекватного человека в форме"

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На российского военного пропагандиста Семена Пегова напали во время прямого эфира из Донецка на Первом канале. Соответствующее видео появилось в интернете.

Россиянин вел прямое включение из Донецка, где 31 августа уничтожили главаря террористической организации ДНР Александра Захарченко.

В какой-то момент его кто-то грубо выхватил из кадра. Через несколько секунд Пегов вернулся в кадр, однако в этот момент на заднем плане завязалась драка между неизвестным в камуфлированной одежде и мужчиной в гражданском.

"Все нормально. Это была провокация абсолютно неадекватного человека в форме", - сказал пропагандист.

31 августа в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре оккупированного Донецка уничтожен главарь террористов ДНР Александр Захарченко. Боевики заявили, что задержали подозреваемых, объявив их "украинскими диверсантами". В СБУ считают убийство "результатом междоусобных войн".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила в убийстве власть Украины. Тем временем российский пропагандистский ресурс Life со ссылкой на собственные источники в "силовых органах ДНР" сообщил, что в убийстве Захарченко подозревают одного из его охранников.

Президент страны-агрессора Владимир Путин выразил "глубокие соболезнования" в связи с уничтожением Захарченко и заявил, что "поставить на колени народ Донбасса не получится".