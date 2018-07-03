"Пусть ходят, задрав головы": дрон взорвал блиндаж оккупантов

Кто именно стоит за уничтожением укрепленной позиции российско-террористических войск, не сообщается - показано только видео с энергичным саундтреком

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Неизвестные беспилотники сбрасывают на позиции боевиков гибридной российской армии около Авдеевки взрывоопасные предметы: один такой инцидент попал на видео, снятое с коптера-бомбометателя. Запись выложил 3 июля в YouТube волонтер Юрий Мысягин, который не первый год опекает военнослужащих на Светлодарской дуге фронта.

Речь идет о случае в зоне ответственности 92-й бригады ВСУ, где на некоторых участках передовой расстояния до оккупантов - не более 100-200 метров.

"Несколько дней назад в небе появилась неизвестная "третья сила". В результате их неожиданного появления был уничтожен один из блиндажей противника. Теперь сепаратисты вынуждены ходить с задранными верх головами", - описал происшествие Мысягин.

Волонтер добавил, что в том районе они намерены обеспечить бойцов ООС планшетами со спецпрограммой для корректировки огня, а у всех командиров в штабах будут установлены мониторы с выведенной на них программой для удаленного управления боем.

"И наши подразделения станут еще агрессивней и точней. Нам только надо немного еще помочь", - подытожил он.

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Ранее был опубликован ролик "Горіла сосна, палала", на котором ВСУ снесли опорный пункт боевиков. За тем, что происходит в Донбассе, можно следить по хронике LIGA.net о войне России против Украины.