Разбойное нападение на обменник в Польше: подозревают украинцев

Двое мужчин напали на пункт обмена валют и были задержаны при попытке незаконного пересечения границы

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В Польше двое граждан Украины подозреваются в ограбление круглосуточного пункта обмена валют, их задержали при попытке незаконно пересечь украинско-польскую границу. Об этом сообщили в местной полиции.

Согласно сообщению, нападение произошло в ночь на 16 июля в городе Жары.

Двое в масках ворвались в помещение и молотками разбили окно, отделявшее кассира от клиентов. В полиции сказали, что похитили "значительную сумму денег".

Отмечается, что сразу после ограбления они скрылись в неизвестном направлении. В розыск были объявлены двое граждан Украины в возрасте 41 и 43 года.

В ночь на 17 июля на границе с Украиной остановили двоих мужчин, которые пытались незаконно пересечь границу мимо пункта пропуска. Им сообщено о подозрении, они арестованы на три месяца. Украинцам грозит от трех до 12 лет лишения свободы.

Проверяется информация о их возможной причастности к другим разбойным нападениям по всей Польше.

Сегодня, 23 июля, в Деснянском районе Киева гражданин Польши зарезал мужчину и напал на женщину с ножом. Во время задержания преступник бросался на полицейских, которые открыли огонь. Позже он скончался в больнице.