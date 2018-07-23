Разбойное нападение на обменник в Польше: подозревают украинцев

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Двое мужчин напали на пункт обмена валют и были задержаны при попытке незаконного пересечения границы

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В Польше двое граждан Украины подозреваются в ограбление круглосуточного пункта обмена валют, их задержали при попытке незаконно пересечь украинско-польскую границу. Об этом сообщили в местной полиции.

Согласно сообщению, нападение произошло в ночь на 16 июля в городе Жары.

Двое в масках ворвались в помещение и молотками разбили окно, отделявшее кассира от клиентов. В полиции сказали, что похитили "значительную сумму денег".

Отмечается, что сразу после ограбления они скрылись в неизвестном направлении. В розыск были объявлены двое граждан Украины в возрасте 41 и 43 года.

В ночь на 17 июля на границе с Украиной остановили двоих мужчин, которые пытались незаконно пересечь границу мимо пункта пропуска. Им сообщено о подозрении, они арестованы на три месяца. Украинцам грозит от трех до 12 лет лишения свободы. 

Проверяется информация о их возможной причастности к другим разбойным нападениям по всей Польше.

Сегодня, 23 июля, в Деснянском районе Киева гражданин Польши зарезал мужчину и напал на женщину с ножом. Во время задержания преступник бросался на полицейских, которые открыли огонь. Позже он скончался в больнице.

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Теги: полиция, польша, обмен валют, обменник, нападение, ограбление, украинцы в польше, нападение на обменник, пункт обмена валют
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