Реактивщики в зоне ООС проверили готовность "Ураганов": видео

Основная задача РСЗО Ураган, подчеркнули в штабе, - это поражение живой силы, техники и морских целей российско-террористических оккупационных войск

Реклама

Реклама

В зоне проведения операции объединенных сил на востоке страны Вооруженные Силы Украины провели мероприятия по повышению боеготовности и слаженности подразделений реактивной артиллерии. В частности, прошли тренировки расчетов РСЗО 9К57 Ураган - без стрельб, рассказали в штабе ООС.

Во время полевых тренировок батарея занимала огневые позиции, отрабатывала работу по целям и оперативно отходила с позиций.

"Экипажи с задачами справились на отлично. Вместе к победе!" - подытожили в штабе ООС.

Ураган - советская разработка реактивной системы залпового огня калибра 220 мм, принята на вооружение в 1975. Количество снарядов (каждый по 280 кг) в залпе одной боевой машины - 16 штук, время залпа — 20 секунд.

Смотрите также: В Донбассе военные проверили боеготовность РСЗО Смерч: видео

Львовские десантники превратили в художественный экспонат часть реактивного снаряда от РСЗО Смерч, которыми российско-террористические войска обстреливали позиции сил АТО в Донбассе во время "горячей" фазы войны РФ против Украины.