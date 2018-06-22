СБУ пресекла реализацию в Украине радиоактивного вещества: видео

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Спецслужба установила источник происхождения Радия-226 – он был произведен в 1930-х годах Чехословацкой компанией Radiumchema

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Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины во время многоэтапной спецоперации пресекли реализацию в Украине радиоактивного вещества Радий-226. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что участники организованной группировки готовили незаконную сделку по продаже радиоактивного материала Радий-226, ввезенного в Украину контрабандой из одной из стран Центральной Европы. Правоохранители обнаружили специально обустроенный на частном дворе тайник на глубине более двух метров. Специалисты изъяли из него контейнер цилиндрической формы, в котором хранилось радиоактивное вещество.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 265 УК (незаконное обращение с радиоактивными материалами), контрразведчики СБУ с привлечением спецподразделения ЦСО «А» задержали шестерых участников организованной группировки. Трем из них объявлено подозрение в совершении преступления и судом избрана в мера пресечения в виде содержания под стражей.

Сотрудники СБУ установили всех соучастников преступления, причастных к незаконному обороту радиоактивных материалов. Проводятся следственные действия для определения их ролевого участия.

Изъятое вещество направлено в Институт ядерных исследований НАН Украины, где после проведенной экспертизы оно было идентифицировано как Радий-226. Установлен источник происхождения Радия-226 – он был произведен в 1930-х годах Чехословацкой компанией Radiumchema.

Возможные негативные последствия для жизни и здоровья населения локализованы, продолжается досудебное следствие.

Ранее сообщалось, что 5 августа спецгруппой Центрального аппарата СБУ совместно с управлением СБУ в Ивано-Франковской области были задержаны четыре члена преступной группировки, которые пытались сбыть ядерный материал. По предварительным данным, вероятно, ядерным веществом является Уран-238.

Фото, видео: ssu.gov.ua

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Теги: Радий-226, радиоактивное вещество, сбу, контрабанда
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