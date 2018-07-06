СБУ разоблачила на взятках руководство таможни Стрыя: видео

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По данным СБУ, чиновников таможни задержали после получения очередной взятки в размере 10,3 тыс грн

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В рамках зарегистрированного уголовного производства сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в систематическом получении взяток двух руководителей таможенного поста Стрый Львовской области. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что таможенники требовали деньги от предпринимателей за несоздание искусственных препятствий при таможенном оформлении товаров.

Сотрудники СБУ за несколько недель задокументировали ряд эпизодов получения взяток должностными лицами таможни. Чиновников задержали после получения очередной взятки в размере 10,3 тыс грн.

Операция по задержанию таможенников проводилась под процессуальным руководством областной прокуратуры. Планируется сообщение задержанным о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Продолжается досудебное следствие в уголовном производстве, начатом по ч. 3 ст. 368 УК (получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом, занимающим особо ответственное положение). Им грозит лишение свободы на срок от восьми до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

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19 июня 2018 года сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятках двух руководителей среднего звена Харьковского пограничного отряда Восточного регионального управления Госпогранслужбы.

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Теги: сбу, взятка, таможенники
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