СБУ задержала боевика батальона Призрак: видео

Следователи объявили задержанному о подозрении

Реклама

Реклама

Сотрудники СБУ из состава объединенных сил разоблачили и задержали боевика батальона Призрак. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

Боевик с 2014 года находился в розыске.

СБУ установила, что в 2014 году задержанный поддавшись российской пропаганде вступил в террористическую организацию ЛНР, а именно батальон Призрак, которым управлял террорист Мозговой. 39-летний уроженец Северодонецка нес службу на захваченной террористами территории Лисичанского стеклозавода Пролетарий.

"Не получив обещанной пропагандистами "русского мира" материальной выгоды и с началом активных действий Вооруженных Сил Украины по освобождению украинских городов от пророссийских бандформирований, боевик самовольно оставил службу и скрывался от правосудия, поселившись у родственников на мирной территории", - отмечается в сообщении.

Следователи объявили задержанному о подозрении в совершении уголовного преступления предусмотренного ст. 260 Уголовного кодекса (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований).

В ходе осуществления досудебного следствия он свою вину признал. Материалы дела направлены в суд.

19 июля 2018 года военная контрразведка объединенных сил разоблачила и задержала женщину- боевика террористической организации ДНР.