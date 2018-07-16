Смертельное ДТП в Закарпатье: чиновник арестован без права залога

Виктор Олефир, который в состоянии алкогольного опьянения сбил двух женщин, пробудет под стражей 60 суток

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Экс-глав Перечинской РГА Виктор Олефир, который в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП, в результате которого погибли две женщины, взят под стражу на 60 суток без определения залога. Об этом говорится в постановлении суда, передает Мukachevo.net.

Согласно решению Ужгородского горрайонного суда, Олефир пробудет под стражей до 11 сентября.

"Я осознаю негативные последствия своего поступка и прошу прощения у потерпевших и их родственников", - сказал бывший чиновник на суде.

Вечером 13 июля глава Перечинской РГА Виктор Олефир в состоянии алкогольного опьянения сбил двух женщин. 56-летняя женщина скончалась на месте.

Позже городской председатель Перечина Иван Погориляк сообщил, что в больнице скончалась и 71-летняя пострадавшая, которая находилась в тяжелом состоянии после ДТП.

Глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль сообщил, что за час до смертельного ДТП глава Перечинской райгосдминистрации Виктор Олефир попал в еще одну аварию, но полиция его в состоянии алкогольного опьянения отпустила, потому что не было пострадавших.