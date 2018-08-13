Стакан не расплескает: стабилизация пушки катера Гюрза-М на видео

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ВМС долго не принимали катера в состав флота из-за задержек с боевыми модулями: те работали не так, как от них ждали. Теперь доработка легко видна.

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Моряки показали, как работает система стабилизации ствола пушки кормового боевого модуля Катран-М, которые установлены на малых бронированных артиллерийских катерах ВМС Украины. Соответствующее видео выложила Facebook-группа mil.in.ua.

"В свое время ВМС долго не принимали МБАКи в состав флота из-за задержек с боевыми модулями Катран-М, которые не работали в соответствии с требованиями. На видео можно увидеть, как штатно работает стабилизация 30-мм пушки на украинском катерах", - говорится в сообщении.

Морской боевой модуль БМ-5М.01 Катран-М производства ГП Николаевский ремонтно-механический завод является вариантом боевого модуля БМ-3 Штурм для бронетехники. Углы возвышения 30-мм пушки увеличены до 60 градусов, наклона до 16 градусов. Катран-М ставится на катера Гюрза-М.

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Теги: вмс, флот, катер, стабилизатор, пушка
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