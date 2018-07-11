В Борисполе совершил аварийную посадку самолет - видео

В аэропорту Борисполь утром в среду, 11 июля, совершил аварийную посадку рейс Anda Air по маршруту Киев-Анталия. Об этом сообщили в пресс-службе туроператора Join UP!, по заказу которого осуществлялся полет.
Согласно сообщению, самолет вынужденно сел в 11:07 из-за попадания птицы в двигатель. Рейс вылетел из аэропорта Киев (Жуляны) с туристами в 09:09.
Также сказано, что рейс Киев - Анталия перенесен на 14:30. Проводится технический осмотр лайнера.
Поскольку ранее сообщалось, что в турецком аэропорту застряли более 170 украинцев, то туроператор Join UP сообщил, что перенос рейса Киев - Анталия приведет к следующим изменениям в расписании связанных рейсов:
Туристам рейсов Анталия - Винница, Анталья - Кривой Рог, Анталья - Киев туроператором были продолжены трансфер, проживание и питание в отелях за счет компании.
5 июля в столичном аэропорту Жуляны убрали самолет MD-83 авиакомпании Bravo после того, как в начале июня судно повредилось при посадке и пролежало у взлетно-посадочной полосы месяц с момента аварии.