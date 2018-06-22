В Борисполе выходец из Ирака предлагал пограничнику взятку: видео

Средства в сумме $275 предлагались за беспрепятственный пропуск в Украину

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В аэропорту Борисполь сотрудники управления внутренней и собственной безопасности Госпогранслужбы при попытке дать взятку старшему смены пограничных нарядов задержали гражданина Украины, выходца из Ирака. Об этом сообщил спикер ведрмства Олег Слободян в Facebook.

По его словам, средства в сумме $275 предлагались за пропуск на территорию Украины гражданина Ирака без надлежащих на то оснований.

"В первом случае деньги предлагались за беспрепятственный пропуск самого путешествующего, во втором - трех граждан Ирака", - уточнили в ведомстве.

Ранее в СБУ заявили, что разоблачили на взятках четырех чиновников одного из отделов Государственной экологической инспекции Житомирской области.