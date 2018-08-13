В Днепре задержаны злоумышленники, похитившие мужчину: видео

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Подозреваемых удалось задержать только в результате преследования

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В Днепре трое мужчин избили и похитили человека, спрятав его в багажнике автомобиля ВАЗ. Злоумышленников удалось задержать. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Днепропетровской области.

Ориентировка об избиении и похищении человека в полицию поступила 12 августа. В розыске преступной группы были задействованы все наряды патрульной полиции.

В результате преследования подозреваемых задержали, а жертву освободили, сообщили в полиции.

Сейчас задержанные находятся в изоляторе временного содержания. Полицейские устанавливают причины конфликта между мужчинами и мотивы преступления.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) УК. Мужчинам грозит ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.

Сегодня в Днепропетровской области пиротехники обезвредили 500-килограммовую фугасную авиационную бомбу ФАБ-500. Снаряд остался от Второй мировой войны.

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Теги: полиция, похищение, задержание, днепр, преследование
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