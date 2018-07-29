В Донбассе взорвали 50 привезенных из РФ антигуманных мин - видео

Саперы обезвредили 36 противопехотных мин на месте обнаружения

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Военные саперы подорвали 50 противопехотных мин ПМН-2, которые были завезены из Российской Федерации в Донбасс. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Военные саперы одной из бригад Вооруженных Сил Украины, входящих в состав Объединенных сил, уничтожили 14 противопехотных мин ПМН-2, которые были обнаружены у одной из позиций в полосе обороны бригады. Еще 36 мин было обезврежено на месте, поскольку транспортировке они не подлежали", - сказано в сообщении.

В штабе подчеркнули, что за процессом подрыва мин наблюдали представители украинской стороны Совместного центра по контролю и координации прекращения огня и международные наблюдатели миссии ОБСЕ в Украине.

Отмечается, что мины были установлены в лесополосе ромбами по четыре единицы, а пятую ставили перед условной фигурой чтобы запутать саперов и увеличить риск подрыва.

Военный сапер рассказал, что мина поражает одну или две ноги сразу, отрывает ступню или даже ногу выше колена, в случае детонации. Все найденные боеприпасы были 1987 производства.

По его словам, в Украине такие мины не производятся, более того, они запрещены Оттавской конвенцией, поскольку они межлународным сообществом признаны как антигуманные (Оттавская конвенция о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении - ред.).

26 января Военное телевидение показало, как в Луганской области проходят учения инженерно-саперных подразделений с собаками.