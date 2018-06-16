В Глазго всю ночь пылала 100-летняя Школа искусств

Огонь перекинулся на соседние здания

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В ночь 16 июня в Школе искусств шотландского города Глазго произошел масштабный пожар. Причины возгорания выясняются. Информации о жертвах пока нет, людей эвакуировали. Об этом сообщает ВВС.

Огонь перекинулся на соседние здания. На месте происшествия работали более 120 пожарных.

К утру ситуацию удалось взять под контроль.

Это уже второй подобный инцидент за последние четыре года. В доме, построенном в начале XX века, уже велись реставрационные работы после пожара, произошедшего в 2014 году.

Школа искусств Глазго - высшее художественное училище, расположенное в центре города. Сейчас в Школе обучаются около 1600 студентов на 10 факультетах.

14 июня сообщалось о том, что в Донецке горела шахта Куйбышевская.