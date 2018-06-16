Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:

Огонь перекинулся на соседние здания

Реклама
Реклама

В ночь 16 июня в Школе искусств шотландского города Глазго произошел масштабный пожар. Причины возгорания выясняются. Информации о жертвах пока нет, людей эвакуировали. Об этом сообщает ВВС.

Огонь перекинулся на соседние здания. На месте происшествия работали более 120 пожарных.

К утру ситуацию удалось взять под контроль.

Это уже второй подобный инцидент за последние четыре года. В доме, построенном в начале XX века, уже велись реставрационные работы после пожара, произошедшего в 2014 году.

Школа искусств Глазго - высшее художественное училище, расположенное в центре города. Сейчас в Школе обучаются около 1600 студентов на 10 факультетах.

14 июня сообщалось о том, что в Донецке горела шахта Куйбышевская.

Читайте также
Спасти журналиста Бабченко: хроника спецоперации СБУ 30.05.2018Тема дня. Что заставило 19-летнюю студентку покончить с собой 19.02.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: глазго, пожар
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
В Глазго всю ночь пылала 100-летняя Школа искусств
В Глазго всю ночь пылала 100-летняя Школа искусств
Tesla Model X протестировала "скоростной тоннель" Маска
Tesla Model X протестировала "скоростной тоннель" Маска
Гроза в Киеве: появилось видео "полтергейста" на парковке
Гроза в Киеве: появилось видео "полтергейста" на парковке
ТЭК Киевтеплоэнерго подало в суд на Нафтогаз
Сюрприз в матрешке. Как украинские конфеты сделали промо ЧМ в РФ
Продовольствие Сюрприз в матрешке. Как украинские конфеты сделали промо ЧМ в РФ
Скоростной интернет без людей, или Где мы снова близки к распилу
Мнение Скоростной интернет без людей, или Где мы снова близки к распилу
Реклама
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
В Глазго всю ночь пылала 100-летняя Школа искусств
В Глазго всю ночь пылала 100-летняя Школа искусств
Tesla Model X протестировала "скоростной тоннель" Маска
Tesla Model X протестировала "скоростной тоннель" Маска 00:01
Кравчук, Наливайченко, новый курс: фоторепортаж форума Тимошенко
Кравчук, Наливайченко, новый курс: фоторепортаж форума Тимошенко 15.06.18, 17:11
Открытие цветочной выставки "Мир великанов" в Киеве: фоторепортаж
Открытие цветочной выставки "Мир великанов" в Киеве: фоторепортаж 15.06.18, 16:20
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 