В Гватемале мощнейшее извержение вулкана за 40 лет: есть погибшие

Вулкан Фуэго выбросил 8-км поток раскаленной лавы с густым шлейфом дыма и пепла; от стихии пострадали почти 300 человек, тысячи эвакуированы

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В Гватемале произошло самое мощное за последние более чем 40 лет и второе в этом году извержение вулкана Фуэго. По последним данным, жертвами стихии стали около 25 человек, в том числе трое детей, почти 300 пострадали, сообщает Reuters.

Фуэго, чье название в переводе с испанского означает "вулкан огня", выбросил восьмикилометровый поток раскаленной лавы с густым шлейфом черного дыма и пепла, которые накрыли столицу Гватемалу и другие регионы страны.

Вулканический пепел на лобовом стекле автомобиля

Поток лавы буквально накрыл деревню Эль-Родео, похоронив под собой тех ее жителей, которые не успели спрятаться от стихии. Также погибшие есть в городах Алотенанго и Сан-Мигель-лос-Лотес. Изначально местные власти сообщали о семи жертвах извержения. Из района катастрофы эвакуировали более 3 тысяч человек.

Начатая в регионе спасательная операция временно приостановлена из-за опасных условий и ухудшения погоды.

Вулканический пепел засыпал единственную взлетно-посадочную полосу международного аэропорта Ла-Аврора в столице Гватемалы, из-за чего последний приостановил свою работу.

28 мая 2018 года сообщалось, что на Гавайях лава из проснувшегося вулкана Килауэа может перерезать последний наземный путь эвакуации для тысяч людей.

Фото: CONRED, Prensa Libre, соцсети; видео: YouTube / Prensa Libre tv