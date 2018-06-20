В Харькове заместителя Кернеса бросили в мусорный бак - видео

В ходе беспорядков в Харькове под зданием горсовета местные активисты бросили в мусорный бак Андрея Руденко, заместителя мэра города Геннадия Кернеса . Об этом сообщает городской сайт 057.ua .

Отмечается, что одни поймали чиновника с тыльной стороны мэрии, когда он вышел из здания, а другие подкатили мусорный бак, "взяли Руденко за руки и за ноги и бросили в урну". После этого из боковых ворот его вывезли на улицу.