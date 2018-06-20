В Харькове заместителя Кернеса бросили в мусорный бак - видео

В ходе беспорядков в Харькове под зданием горсовета местные активисты бросили в мусорный бак Андрея Руденко, заместителя мэра города Геннадия Кернеса. Об этом сообщает городской сайт 057.ua.
Согласно сообщению, на сессию пришли протестующие против застройки участка возле стадиона Металлист, среди которых были представители Нацкорпуса.
Отмечается, что одни поймали чиновника с тыльной стороны мэрии, когда он вышел из здания, а другие подкатили мусорный бак, "взяли Руденко за руки и за ноги и бросили в урну". После этого из боковых ворот его вывезли на улицу.
Як Руденка "сміттєво люстрували" (ВІДЕО Даніела Солодчика) pic.twitter.com/tenUYl2qEb— @XAPKIB (@XAPKIB) 20 червня 2018 р.
Также сказано, что заместитель Кернеса самостоятельно смог выбраться наружу и ему дали уйти.
Фото: dsnews.ua