В Харькове заместителя Кернеса бросили в мусорный бак - видео

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:

Протестующие поймали чиновника с тыльной стороны здания мэрии

Реклама
Реклама

В ходе беспорядков в Харькове под зданием горсовета местные активисты бросили в мусорный бак Андрея Руденко, заместителя мэра города Геннадия Кернеса. Об этом сообщает городской сайт 057.ua. 

Согласно сообщению, на сессию пришли протестующие против застройки участка возле стадиона Металлист, среди которых были представители Нацкорпуса 

Отмечается, что одни поймали чиновника с тыльной стороны мэрии, когда он вышел из здания, а другие подкатили мусорный бак, "взяли Руденко за руки и за ноги и бросили в урну". После этого из боковых ворот его вывезли на улицу.

Также сказано, что заместитель Кернеса самостоятельно смог выбраться наружу и ему дали уйти. 

Фото: dsnews.ua

Фото: NewsRoom 

Сегодня, 20 июня, перед началом сессии в здании мэрии произошел конфликт, во время которого неизвестные бросили дымовую шашку и распылили газ. 

В данный момент здание горсовета оцепила полиция.

Читайте также
Спасти журналиста Бабченко: хроника спецоперации СБУ 30.05.2018Тема дня. Что заставило 19-летнюю студентку покончить с собой 19.02.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Харьков, мусорный бак, заместитель кернеса
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
В Харькове заместителя Кернеса бросили в мусорный бак - видео
В Харькове заместителя Кернеса бросили в мусорный бак - видео
Обнародовано видео, как двое мужчин подорвались в прямом эфире
Обнародовано видео, как двое мужчин подорвались в прямом эфире
В Десне катались на танках по дну и ныряли водолазы ВСУ: видео
В Десне катались на танках по дну и ныряли водолазы ВСУ: видео
FMCG Турция, Испания, Египет. Куда украинцы полетят этим летом
Третья сила. Как Taxify собирается подвинуть Uber и Uklon
Технологии Третья сила. Как Taxify собирается подвинуть Uber и Uklon
Химия инноваций: от персонального шампуня до гаджета от комаров
Технологии Химия инноваций: от персонального шампуня до гаджета от комаров
Реклама
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
В Харькове заместителя Кернеса бросили в мусорный бак - видео
В Харькове заместителя Кернеса бросили в мусорный бак - видео
Обнародовано видео, как двое мужчин подорвались в прямом эфире
Обнародовано видео, как двое мужчин подорвались в прямом эфире 11:22
В Десне катались на танках по дну и ныряли водолазы ВСУ: видео
В Десне катались на танках по дну и ныряли водолазы ВСУ: видео 10:44
В Коростене СБУ задержала на взятке патрульного полиции: фото
В Коростене СБУ задержала на взятке патрульного полиции: фото 06:23
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 