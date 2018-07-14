В Хмельницком столкнулись автобус, трактор и грузовик: видео

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Госпитализирован водитель трактора, двум пассажирам автобуса медпомощь оказали на месте

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Сегодня, 14 июля, в Хмельницком спасатели помогли ликвидировать последствия ДТП с участием пассажирского автобуса SETRA, трактора ХТЗ-200 и грузовика DAF. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Авария произошла на перекрестке Винницкого шоссе и объездной дороги на Черновцы.

Спасатели, чтобы предотвратить возможный пожар, отключили аккумуляторные батареи поврежденных машин и смыли с проезжей части разлитое топливо.

В результате ДТП пострадал водитель трактора, который с травмами различной степени тяжести был доставлен в больницу.

В рейсовом автобусе Хмельницкий - Киев - Харьков находилось 11 пассажиров, из которых 3 детей. Двум пассажирам врачи скорой оказали неотложную помощь на месте, от госпитализации пострадавшие отказались.

Вечером 13 июля вечером глава Перечинской РГА Виктор Олефир в состоянии алкогольного опьянения сбил двух женщин, одна из них скончалась. За час до смертельного ДТП Олефир попал в еще одну аварию.

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Теги: дтп, хмельницкий, ГСЧС
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