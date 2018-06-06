В Житомирской области лоси застряли в каолиновой глине: видео

Животные обессилели, пытаясь выбраться из ловушки

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В Житомирской области сотрудники Госэкоинспекции и общественные инспекторы спасли двух лосей, провалившихся в каолиновую глину. Об этом сообщает пресс-служба Госэкоинспекции в области.

Инспекторы рассказали, что животные не могли самостоятельно выбраться из глины.

Инцидент произошел возле пгт. Иршанск Хорошевского района.

Животные обессилели, пытаясь выбраться из ловушки, однако грязь была смыта, и они смогли свободно передвигаться в естественной среде, отметили в экоинспекции.

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