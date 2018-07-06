Члены С14 напали на замглавы партии из дела Бабченко: видео

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Националисты сорвали "всеукраинское собрание" партии Разумная сила, которое должно было состояться в Торгово-промышленной палате в Киеве

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В Киеве представители С14 и других праворадикальных организаций сорвали мероприятие партии Разумная сила (РС), которая фигурирует в деле о покушении на журналиста Аркадия Бабченко, и напали на заместителя ее председателя. Соответствующие фото опубликованы на странице С14 в Facebook.

В сообщении националисты называют РС "партией экс-главы МВД времен Януковича Виталия Захарченко".

На снимках и видео, опубликованных в Сети, видно, как молодые люди срезают баннеры партии. Также есть фото мужчины с признаками избиения на лице – зампредседателя политсилы, который, как заявили праворадикалы, "начал материться и тем заслужил – зеркально к себе – неэтичные действия".

В пресс-службе РС заявили, что нападавшие "жестоко избили" замглавы партии Александра Савченко в помещении Торгово-промышленной палаты, где должно было пройти "всеукраинское собрание" политсилы. В тот момент Савченко якобы находился в помещении один.

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Сам Савченко после инцидента записал видеообращение, в котором высказал предположение, что "получил сотрясение мозга".

Разумную силу в показаниях в суде упоминал Борис Герман, подозреваемый в организации покушения на журналиста Бабченко: бизнесмен утверждал, что некий "фонд Путина" финансирует эту партию. В самой РС это отрицают.

Фото: Facebook / C14 news – резерв, Традиція і Порядок; видео: YouTube / UMN

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Теги: нападение, праворадикалы, С14, избиение, разумная сила
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