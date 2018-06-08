В Купянске пенсионера подозревают в развращении ребенка

Женщина обратилась в полицию на третий день после пропажи своей дочери

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В Купянске Харьковской области 67-летний охранник одного из предприятий удерживал в помещении котельной 9-летнюю девочку. На основании ее показаний полиция открыла уголовное производство по статье о развращении малолетних. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Как уточнили корреспонденту LIGA.net в пресс-службе, мама девочки заявила о ее пропаже на третий день. То есть ребенок пропал 5 июня, а женщина обратилась в полицию 7-го. Почему она ждала так долго, в полиции ответить не смогли. По словам пресс-секретаря, вряд ли можно сказать, что семья неблагополучная. Мотивы поведения женщины выяснит следствие.

При этом мама сообщила, что ее дочь может находиться у 67-летнего мужчины, который иногда подкармливал ребенка.

В тот же день по месту работы мужчины полицейские обнаружили закрытую в помещении котельной девочку. Как оказалось, пенсионер ранее уже привлекался к уголовной ответственности за развращение малолетних.

После того, как девочка дала показания, полиция открыла уголовное производство по этой же статье - ч. 2 ст. 156 (Развращение несовершеннолетних) УК. Что именно рассказал ребенок, в пресс-службе полиции сообщить не смогли. По словам правоохранителей, девочка уже прошла медицинское освидетельствование, однако его результаты еще неизвестны.

Также задержанному инкриминируют совершение преступления по ч.2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) УК. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.