В НАБУ рассказали детали нападения на свой офис и показали видео

В бюро намекнули, что сегодняшнее нападение на их офис связано с позицией детективов по делу "рюкзаков Авакова"

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В НАБУ считают, что сегодняшние события в здании бюро являются атакой на бюро "за его принципиальную позицию в расследовании коррупции представителей правящей элиты". Об этом говорится в заявлении НАБУ.

Там пояснили, что сегодня "во время акции протеста организованная группа титушек между 11:00 и 12:00 часами ворвалась в здание НАБУ".

Сначала эти лица зашли в общественную приемную с целью передать обращение. В помещении приемной они испортили камеру видеонаблюдения, выломали дверь и металлическую роллету, которыми это помещение отделено от режимной территории, и ворвались в холл здания, сообщили в бюро.

При этом, согласно заявлению, полиция не препятствовала их действиям, а вмешалась только после того, как "протестующие" начали крушить мебель и угрожать сотрудникам НАБУ.

"Не исключаем, что сегодняшние события являются сознательной, спланированной и организованной провокацией со стороны представителей определенных политических сил", - заявили в НАБУ

На их взгляд, кроме пассивности полиции, это подтверждается "связями одного из организаторов акции с фигурантами расследований НАБУ - народным депутатом Евгением Дейдеем и близким родственником министра внутренних дел".

Ни один из участников событий не был задержан, отмечают в НАБУ. По информации детективов, участникам акции платили деньги.

При этом в НАБУ напомнили, что на прошлой неделе САП закрыла производство в «деле рюкзаков» против двух фигурантов - Александра Авакова и Сергея Чеботаря. Согласно постановлению прокурора, дело закрыто из-за отсутствия прямых достаточных доказательств, что они были знакомы с планом поставки именно некачественных рюкзаков. НАБУ выразило несогласие с таким решением и обжаловало его.

"Считаем, что акция 17 июля является атакой на НАБУ за его принципиальную позицию в расследовании коррупции представителей правящей элиты", - сказано в заявлении.

Бюро опубликовало видео с камер наблюдения, которое "демонстрирует противоправное поведение протестующих".