В Николаеве защитники животных подрались с чиновником: видео

Общественность выражала протест против эвтаназии животных, пояснили в полиции

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Сегодня в здании Николаевского горсовета произошла драка между защитниками бездомных собак с одной стороны и директором коммунального предприятия Центр защиты животных Александром Голобродским, а также его сотрудниками – с другой. Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.

В полиции говорят, что "общественность выражала протест против эвтаназии животных, которую, по их мнению, работники КП незаконно провели 16 июля".

Несколько граждан предоставляют полиции объяснения относительно своих действий. Директор КП для дачи объяснений приглашен в Центральный отдел полиции.

Правоохранители утверждают, что им удалось предотвратить тяжелые последствия конфликта, "никто из граждан не получил тяжелых травм".

По информации местного издания НикВести, 16 июля на КП Центр защиты животных на основании выводов об их агрессивности или неизлечимых болезнях усыпили 70 собак.

Сегодня, 17 июля, в Николаеве у здания городской мэрии прошел митинг против эвтаназии животных.

В полиции напомнили, что начали уголовное производство по этому факту по признакам ч. 3 ст. 299 (Жестокое обращение с животными) УК.

Также правоохранители уточнили, что в тот же день, 16 июля, на территории Центра защиты животных произошли столкновения между его работниками и общественностью. В полицию обратился работник центра с сообщением о том, что его облили зеленкой.