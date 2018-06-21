В Николаевской области вскрыли агентурную сеть Генштаба РФ: видео

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Как утверждают в СБУ, двое шпионов по заданию российской военной разведки создали на юге Украины разветвленную агентурную сеть

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Контрразведка Службы безопасности Украины раскрыла в Николаевской области то, что силовое ведомство называет агентурной сетью Генштаба армии России. Об этом говорится в сообщении пресс-центр СБУ - с соответствующим оперативным видео и фотографиями.

В группу злоумышленников входили жители Николаева, которые "способствовали российской спецслужбе в проведении подрывной деятельности против нашей страны".

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В СБУ считают, что эти граждане по заданию российской военной разведки создали разветвленную агентурную сеть из местных жителей: те собирали разведданные об общественно-политической обстановке в Николаеве, о деятельности местных патриотических организаций и их членов, а также о дислокации и перемещениях ВСУ в городе и области.

Все это передавалось кураторам в РФ по закрытым каналам связи, утверждают в СБУ.

При обысках по местам проживания организаторов и участников агентурной сети найдено оружие, боеприпасы, средства связи для контактов с российскими разведчиками, компьютерная техника и носители информации для сбора данных, рукописные черновые записи о деятельности местных патриотов и военных, а также карты с отметками ж/д мостов и большое количество российской символики с агитками.

Задержаны два организатора сети, им объявлены подозрения. Оба арестованы на 60 дней по делу о госизмене (ч. 1 ст. 111 УК) и шпионажу (ч. 1 ст. 114 УК).

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Теги: сбу, война в донбассе, шпион, агентура, коллаборационизм
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