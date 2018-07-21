В Одессе дважды подрались футбольные фанаты - видео

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Потасовки произошли между болельщиками ФК "Шахтер" и "Динамо"

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В Одессе возле дельфинария Немо на пляже Ланжерон произошла драка между футбольными болельщиками донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо". Об этом сообщает полиция Одесской области.

"Установлено, что между нетрезвым фанатом одной из команд и группой болельщиков команды-соперника возник конфликт, в ходе которой мужчина нанес несколько ударов двум своим оппонентам", - сказано в сообщении. 

Отмечается, что в отделение полиции увезли семь человек для проверки. Открыто уголовное производство по статье за хулиганство (ч.1 ст. 296 УК) и мелкое хулизанство (ст.173 КоАП).

Позже полиция сообщила о еще одной драке между двумя группами футбольных болельщиков - на этот раз на улице Маразлиевской. 

"Конфликт локализован. Участники потасовки доставлены в отдел полиции", - отметили в полиции.

Кроме ттго, сказано, что полицейским "удалось погасить конфликт, который назревал между болельщикам при входе на территорию стадиона".

Фото: Нацполиция

В субботу, 21 июля, на стадионе Черноморец в Одессе состоялась игра за Суперкубок Украины, во время которого донецкий "Шахтер" и проиграл киевскому "Динамо". Единственный гол в матче на 18 минуте забил полузащитник киевлян Виталий Буяльский.

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Теги: полиция, драка, динамо, шахтер, конфликт, драка футбольных фанатов, потасовка, динамо - шахтер
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