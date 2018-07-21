В Одессе дважды подрались футбольные фанаты - видео

В Одессе возле дельфинария Немо на пляже Ланжерон произошла драка между футбольными болельщиками донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо". Об этом сообщает полиция Одесской области.
"Установлено, что между нетрезвым фанатом одной из команд и группой болельщиков команды-соперника возник конфликт, в ходе которой мужчина нанес несколько ударов двум своим оппонентам", - сказано в сообщении.
Отмечается, что в отделение полиции увезли семь человек для проверки. Открыто уголовное производство по статье за хулиганство (ч.1 ст. 296 УК) и мелкое хулизанство (ст.173 КоАП).
Позже полиция сообщила о еще одной драке между двумя группами футбольных болельщиков - на этот раз на улице Маразлиевской.
"Конфликт локализован. Участники потасовки доставлены в отдел полиции", - отметили в полиции.
Кроме ттго, сказано, что полицейским "удалось погасить конфликт, который назревал между болельщикам при входе на территорию стадиона".
Фото: Нацполиция
В субботу, 21 июля, на стадионе Черноморец в Одессе состоялась игра за Суперкубок Украины, во время которого донецкий "Шахтер" и проиграл киевскому "Динамо". Единственный гол в матче на 18 минуте забил полузащитник киевлян Виталий Буяльский.