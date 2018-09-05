В Одессе стреляли в волонтера: видео

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Пострадавшего с огнестрельными ранениями обеих ног доставили в больницу

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Сегодня вечером неизвестные напали на одесского активиста Андрея Вагапова, открыв по нему огонь из огнестрельного оружия. Об этом он сам сообщил в Facebook.

Нападение произошло на улице Высоцкого. Вагапову, по его словам, выстрелили в ногу.

В полиции Одессы сообщили, что пострадавшего с огнестрельными ранениями обеих ног доставили в больницу.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Стрелявшего ищут.

По сообщениям СМИ, Андрей Вагапов - одесский волонтер, помогающий участникам боевых действий в Донбассе.

2 августа в Одессе неизвестные совершили  покушение на общественных активистов Михаила Кузаконя и Григория Козьму.

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Теги: одесса, стрельба, активист, волонтер, андрей вагапов
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