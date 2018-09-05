В Одессе стреляли в волонтера: видео

Сегодня вечером неизвестные напали на одесского активиста Андрея Вагапова, открыв по нему огонь из огнестрельного оружия. Об этом он сам сообщил в Facebook.
Нападение произошло на улице Высоцкого. Вагапову, по его словам, выстрелили в ногу.
В полиции Одессы сообщили, что пострадавшего с огнестрельными ранениями обеих ног доставили в больницу.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Стрелявшего ищут.
По сообщениям СМИ, Андрей Вагапов - одесский волонтер, помогающий участникам боевых действий в Донбассе.
2 августа в Одессе неизвестные совершили покушение на общественных активистов Михаила Кузаконя и Григория Козьму.