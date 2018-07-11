В Одесской области смерч подхватил подростка и ударил об асфальт

Ураганный ветер налетел за считанные секунды и подхватил сначала тент, а потом ребенка

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В селе Маяки Одесской области мощный смерч подбросил 14-летнего ребенка в воздух. Об этом сообщает Думская.

Подростка сначала подбросило вверх на несколько секунд, а потом ударило об асфальт. Он получил травмы лица. Этот момент зафиксировала камера наблюдения около магазина.

На видео видно, что ураганный ветер налетел резко и быстро и сначала поднял в воздух тент, а затем в воздух подбросило мальчика.

Этот смерч прошел 3 июля и его засняли очевидцы с другого ракурса. Тогда не было известно о пострадавших.