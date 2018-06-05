В России загорелся очередной торговый центр: фото, видео

Спасатели пытаются ликвидировать пожар в ТЦ Порт в Казани более четырех часов; из-за высокой температуры есть угроза обрушения здания

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В российской Казани загорелся торговый центр Порт, по состоянию на 12:00 площадь пожара составляет 200 кв. м. Об этом со ссылкой на местное управление МЧС РФ сообщает Интерфакс.

Огонь вспыхнул на первом этаже здания сегодня утром, 5 июня, и сейчас распространяется на второй. Из ТЦ эвакуировали 20 человек; по предварительной информации, пострадавших нет.

Фото: mchs.tatarstan.ru

Свыше 300 человек и 74 единицы техники более четырех часов пытаются ликвидировать пожар. Отмечается, что из-за "маловодности" района, где произошло ЧП, воду для борьбы с огнем подвозит коммунальная техника.

В то же время замначальника ГУ МЧС России по Татарстану Рафаиль Мотыгуллин, которого цитирует портал ProKazan.ru, заявил, что из-за высокой температуры есть угроза обрушения ТЦ. Чиновник добавил, что ликвидации пожара мешает сильное задымление.

Также Мотыгуллин сообщил, что "изначально" система пожаротушения в здании сработала, но "к моменту приезда пожарных она не функционировала".

11 марта 2015 года произошел пожар в другом казанском торговом центре – Адмирал. Тогда погибли 19 человек, более 70 пострадали.

25 марта 2018-го пожар произошел в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово. По официальным данным, погибли 60 человек, хотя были слухи о якобы занижении властями реального числа жертв как минимум вдвое.

Видео: БИЗНЕС Online