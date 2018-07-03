В Ровенской области 30 неизвестных штурмовали сельсовет: видео

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30 неизвестных пытались прорваться в зал заседаний, их остановила полиция

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В Ровенской области на заседании сессии Млыновского сельского совета произошла стычка между полицией и неизвестными, которые пытались прорваться в сессионный зал. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Согласно сообщению, на заседании рассматривался вопрос о закрытии местной гимназии.

"В коридоре находились почти 30 человек, около 11:00 начали врываться в сессионный зал. В результате чего между митингующих и сотрудниками полиции возникла потасовка", - сказано в сообщении.

Полицейские применили слезоточивый газ.

В ходе конфликта пострадали двое правоохранителей, их доставили в медучреждение. Какого рода травмы получили полицейские, не уточняется.

Кроме того, по данным полиции, в медицинской помощи нуждались "граждане из числа активистов". Их количество и состояние здоровья устанавливается, отметили в областной полиции.

Как сообщает местное издание РадиоТрек, в Млынове руководство ОТГ долгое время не могло прийти к согласию с местными жителями по поводу объединения гимназии и школы. Однако сегодня на сессии сельсовета депутаты проголосовали за реорганизацию учебных заведений и закрытие гимназии, отмечает издание.

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Теги: драка, школа, млынов, сельсовет, гимназия
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