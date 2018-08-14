В Славянске задержали семью "ополченцев Новороссии": видео

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В 2014 году сын и мать под влиянием пророссийской пропаганды присоединились к бандформированию «ополчения Новороссии»

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Сотрудники СБУ совместно с полицией задержали семью жителей Славянска, которые, по данным правоохранителей, участвовали в незаконных вооруженных формированиях ДНР. Об этом сообщает пресс-служба штаба операции объединенных сил.

Согласно сообщению, сын и мать в 2014 году под влиянием пророссийской пропаганды присоединились к бандформированию «ополчения Новороссии» и под руководством боевика по имени Александр несли службу на блокпосту в Славянске, осуществляя фильтрационные мероприятия.

Когда украинские военные начали освобождать города Донбасса, задержанные покинули ряды боевиков и вернулись домой.

Им предъявлено подозрение в создании не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований.

Сейчас задержанные сотрудничают со следствием, отметили в штабе ООС.

В Украине задержали и арестовали гражданина Беларуси, который, по данным Генпрокуратуры, воевал на стороне боевиков террористической организации ДНР против украинских военных. 

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Теги: сбу, новороссия, славянск, семья, ополченцы
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