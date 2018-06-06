Во Франции на элеваторе произошел взрыв, есть пострадавшие: видео

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По предварительной информации от полиции, причиной взрыва в Страсбурге стали "случайные обстоятельства"

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По меньшей мере четыре человека пострадали в результате взрыва, произошедшего в среду утром, 6 июня, в зернохранилище в портовой зоне французского Страсбурга. Об этом сообщает издание Le Figaro.

Согласно сообщению, трое пострадавших нуждаются в срочной медицинской помощи. Всего на месте инцидента в момент взрыва присутствовали 11 человек.

По предварительной информации от полиции, причиной взрыва стали "случайные обстоятельства".

Правоохранители полностью оцепили район ЧП, пропуская лишь автомобили спасательных служб. К месту происшествия отправились около 70 пожарных.

На фото и видео, снятых спустя секунды после инцидента, видны клубы черного дыма, подымающиеся над элеватором.

5 июня 2018 года в Китае в результате взрыва на железорудной шахте погибли 11 человек, еще 25 оказались заблокированными под землей.

Фото: соцсети; видео: YouTube, Facebook

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Теги: взрыв, Страсбург, взрыв во франции, взрыв в страсбурге
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